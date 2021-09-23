2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı - Haberler
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2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM, 2021-DUS ve 2021- Sts Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Ekim'de uygulanacak Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri belirtildi.

Duyuruda, 3 Ekim'de uygulanacak 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavları için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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Haber: 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı - Haberler
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