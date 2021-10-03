2021 Dünya Şampiyonası oyuncularının AB Batı sunucusu oyun içi isimleri!

2021 Dünya Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı!

Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen büyük etkinlik bu yıl İzlanda'da gerçekleştiriliyor. Oyuncular da antrenman amaçlı olarak scrimlerin yanı sıra tekli dereceli sıralarda kendilerini geliştiriyor ve ellerini sıcak tutmaya çalışıyorlar. Etkinlik bu yıl Avrupa'da gerçekleştiğinden dolayı da katılımcıların tümü bizim de yakından tanıdığımız AB Batı sunucusunda tekli dereceli maçlarını oynuyorlar.

Bu yazımızda sizler için oyuncuların oyunda kullandıkları isimleri (nicknamelerini) topladık. Bu isimler üzerinden takip etmek istediğiniz oyuncuların maçlarını izleyebilir, kendinizi daha da geliştirmeye çalışabilirsiniz!

2021 Dünya Şampiyonası Çin Temsilcileri

EDward Gaming

Flandre: YQSH

JieJie: Dinner first

JunJia: Expecto Patronum

Scout: Kimchi3

Viper: 2021Worlds0108

Meiko: 2021Worlds0109

FunPlus Phoenix

Nuguri: stargazer7

Tian: S11Tian

Doinb: woshilqs

Lwx: maoxiandao

Crisp: woshidoinb

Royal Never Give Up

Xiaohu: lucky iceland

Wei: 2021Worlds

Cryin: Karzzy11

GALA: 2021Worlds0171

Ming: 2021Worlds0173

LNG Esports

Ale: LNGLNGLNG

Tarzan: LngLng

icon: Goldguns88

Light: laozitianye

Iwandy: GNLGNL

2021 Dünya Şampiyonası Kore Temsilcileri

DAMWON Gaming

Khan: headache man

Canyon: Aurora time

Showmaker: SHøWMAKéR

Ghost: CocaCola Monster

Beryl: QJNVJuywetsf

Gen.G

Rascal: Firefl0wer

Clid: Like a n1nja

Bdd: byeeeeeee

Ruler: ADADAD141414

Life: acaweamsdacqwqwe

T1

Canna: 2021Worlds0113

Oner: OnerKING

Faker: wincg

Teddy/Gumayushi: I want winner/Giant Monster

Keria: Genius Monster

Hanwha Life Esports

Morgan/DuDu: Star is coming/Im fine thx you

yoHan/Willer: Orange Killer/White Whales

Chovy: Shrimp Shark

Deft: IcelandWalrus

Vsta: wow cold

2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Temsilcileri

MAD Lions

Armut: 2021Worlds0033

Elyoya: bobber kong

Humanoid:

Carrzy: mommys milk yum

Kaiser: my adc cringe

Fnatic

Adam: Sigm? Grindset

Bwipo: for her sake

Nisqy: chomaker

Upset: FNC Upset13

Hylissang: FNC Hylissangg

Rogue

Odoamne: EU POLIZEI

Larssen: land of ice

Hans Sama: 2021Worlds0052

Trymbi: 2021Worlds0054

2021 Dünya Şampiyonası Kuzey Amerika Temsilcileri

100 Thieves

Ssumday: nangman topsolo

Closer: Kral returns

Abbedagge: agdang

FBI: NA Hopium

Huhi: Banande

Team Liquid

Alphari: masked gamer XD

Santorin: JetlagIsAMyth

Jensen: 2021Worlds0019

Tactical: UnstoppableForce

CoreJJ: NanamiHakuya

Cloud9

Fudge: C9 Fudge Factor

Blaber: C9 Blaberfish2

Perkz: theclutchfact0r

Zven: C9 ZVENNN

Vulcan: euw tourist

2021 Dünya Şampiyonası PCS Bölgesi Temsilcileri

PSG Talon

Hanabi: Kafuu chin0

River: Icelandwinter

Maple: Viikingr

Unified: 2021Worlds0076

Kaiwing: YTSearch Hanabi

Beyond Gaming

Liang: BYG Doggo

HuSha: HSFFFFFFFFFF

Maoan: UMBBBBBBBBBBB

Doggo: BYG Liang

Kino: LanPeiFang

2021 Dünya Şampiyonası Ön Eleme Bölgeleri Temsilcileri

DetonatioN FocusMe

Evi: Leapfrogger

Steal: qqwwqqww

Aria: iceland0

Yutapon: CLG Chauster

Gaeng: CLG EIementz

Galatasaray Esports

Crazy: GS 5

Mojito: Real MAN

Bolulu: 2021Worlds0058

Alive: MoDo Goodbye

Zergsting:

Infinity

Buggax: sushicat2

SolidSnake: reset my blue

Cody: kníght zz

WhiteLotus: TIAGO PZK

Ackerman: ACKERMÁN

PEACE

Vizicsacsi: ThorfinKarIsefni

Babip: ThorfinKarlsefni

Halo: rdmt

Violet: St0ne Fr33

Aladoric: cirodalA

RED Canids

Guigo: ssibal mosquitos

Aegis: JoJo fangirlQAQ

Avenger: ff angIe

TitaN: RED 7itaN

JoJo: Aegis fangirlQAQ

Unicorns Of Love

BOSS:

AHaHaCiK:

Nomanz:

Argonavt:

SaNTaS:

Oyun içi isimlerine erişemediğimiz oyuncular, eriştikten sonra listeye eklenecektir.

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