2021 Dünya Şampiyonası oyuncularının AB Batı sunucusu oyun içi isimleri!
Favori oyuncularınızın AB Batı sunucusunda oynadığı oyunları takip edebilirsiniz!
2021 Dünya Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı!
Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen büyük etkinlik bu yıl İzlanda'da gerçekleştiriliyor. Oyuncular da antrenman amaçlı olarak scrimlerin yanı sıra tekli dereceli sıralarda kendilerini geliştiriyor ve ellerini sıcak tutmaya çalışıyorlar. Etkinlik bu yıl Avrupa'da gerçekleştiğinden dolayı da katılımcıların tümü bizim de yakından tanıdığımız AB Batı sunucusunda tekli dereceli maçlarını oynuyorlar.
Bu yazımızda sizler için oyuncuların oyunda kullandıkları isimleri (nicknamelerini) topladık. Bu isimler üzerinden takip etmek istediğiniz oyuncuların maçlarını izleyebilir, kendinizi daha da geliştirmeye çalışabilirsiniz!
2021 Dünya Şampiyonası Çin Temsilcileri
EDward Gaming
Flandre: YQSH
JieJie: Dinner first
JunJia: Expecto Patronum
Scout: Kimchi3
Viper: 2021Worlds0108
Meiko: 2021Worlds0109
FunPlus Phoenix
Nuguri: stargazer7
Tian: S11Tian
Doinb: woshilqs
Lwx: maoxiandao
Crisp: woshidoinb
Royal Never Give Up
Xiaohu: lucky iceland
Wei: 2021Worlds
Cryin: Karzzy11
GALA: 2021Worlds0171
Ming: 2021Worlds0173
LNG Esports
Ale: LNGLNGLNG
Tarzan: LngLng
icon: Goldguns88
Light: laozitianye
Iwandy: GNLGNL
2021 Dünya Şampiyonası Kore Temsilcileri
DAMWON Gaming
Khan: headache man
Canyon: Aurora time
Showmaker: SHøWMAKéR
Ghost: CocaCola Monster
Beryl: QJNVJuywetsf
Gen.G
Rascal: Firefl0wer
Clid: Like a n1nja
Bdd: byeeeeeee
Ruler: ADADAD141414
Life: acaweamsdacqwqwe
T1
Canna: 2021Worlds0113
Oner: OnerKING
Faker: wincg
Teddy/Gumayushi: I want winner/Giant Monster
Keria: Genius Monster
Hanwha Life Esports
Morgan/DuDu: Star is coming/Im fine thx you
yoHan/Willer: Orange Killer/White Whales
Chovy: Shrimp Shark
Deft: IcelandWalrus
Vsta: wow cold
2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Temsilcileri
MAD Lions
Armut: 2021Worlds0033
Elyoya: bobber kong
Humanoid:
Carrzy: mommys milk yum
Kaiser: my adc cringe
Fnatic
Adam: Sigm? Grindset
Bwipo: for her sake
Nisqy: chomaker
Upset: FNC Upset13
Hylissang: FNC Hylissangg
Rogue
Odoamne: EU POLIZEI
Larssen: land of ice
Hans Sama: 2021Worlds0052
Trymbi: 2021Worlds0054
2021 Dünya Şampiyonası Kuzey Amerika Temsilcileri
100 Thieves
Ssumday: nangman topsolo
Closer: Kral returns
Abbedagge: agdang
FBI: NA Hopium
Huhi: Banande
Team Liquid
Alphari: masked gamer XD
Santorin: JetlagIsAMyth
Jensen: 2021Worlds0019
Tactical: UnstoppableForce
CoreJJ: NanamiHakuya
Cloud9
Fudge: C9 Fudge Factor
Blaber: C9 Blaberfish2
Perkz: theclutchfact0r
Zven: C9 ZVENNN
Vulcan: euw tourist
2021 Dünya Şampiyonası PCS Bölgesi Temsilcileri
PSG Talon
Hanabi: Kafuu chin0
River: Icelandwinter
Maple: Viikingr
Unified: 2021Worlds0076
Kaiwing: YTSearch Hanabi
Beyond Gaming
Liang: BYG Doggo
HuSha: HSFFFFFFFFFF
Maoan: UMBBBBBBBBBBB
Doggo: BYG Liang
Kino: LanPeiFang
2021 Dünya Şampiyonası Ön Eleme Bölgeleri Temsilcileri
DetonatioN FocusMe
Evi: Leapfrogger
Steal: qqwwqqww
Aria: iceland0
Yutapon: CLG Chauster
Gaeng: CLG EIementz
Galatasaray Esports
Crazy: GS 5
Mojito: Real MAN
Bolulu: 2021Worlds0058
Alive: MoDo Goodbye
Zergsting:
Infinity
Buggax: sushicat2
SolidSnake: reset my blue
Cody: kníght zz
WhiteLotus: TIAGO PZK
Ackerman: ACKERMÁN
PEACE
Vizicsacsi: ThorfinKarIsefni
Babip: ThorfinKarlsefni
Halo: rdmt
Violet: St0ne Fr33
Aladoric: cirodalA
RED Canids
Guigo: ssibal mosquitos
Aegis: JoJo fangirlQAQ
Avenger: ff angIe
TitaN: RED 7itaN
JoJo: Aegis fangirlQAQ
Unicorns Of Love
BOSS:
AHaHaCiK:
Nomanz:
Argonavt:
SaNTaS:
Oyun içi isimlerine erişemediğimiz oyuncular, eriştikten sonra listeye eklenecektir.