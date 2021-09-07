2021 Dünya Şampiyonası'nın hangi tarihler arasında düzenleneceği sızdırıldı!

Turnuvaya yüksek ihtimalle tekrardan İzlanda'nın Reykjavík şehri ev sahipliği yapacak

İki hafta önce Riot Games Küresel Espor Direktörü John Needham, 2021 Dünya Şampiyonası'nın COVID-19 kaynaklı kısıtlamalar ve zorluklar sebebiyle Çin'den alınıp Avrupa'ya taşındığını açıklamıştı. Tüm takımlar ve yayın ekibi için sorunsuz bir etkinlik düzenlenmesi amacıyla en iyi kararın bu olduğunu belirten John Needham, turnuvaya Avrupa'nın hangi şehrinin ev sahipliği yapacağı hakkında bilgi vermemişti.

Bugün gelen son haberler neticesinde Dot Esports ekibinden Pablo Suarez, 2021 Dünya Şampiyonası'nın 5 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında İzlanda'nın Reykjavík şehrinde bulunan Laugardalshöll spor kompleksinde düzenleneceğini öne sürdü. MSI turnuvasına sorunsuz bir şekilde ev sahipliği yapan Reykjavík'in Avrupa'nın diğer şehirlerine kıyasla seçilme ihtimalinin daha yüksek olduğu biliniyordu.

2021 Dünya Şampiyonası takvimi

Ön eleme aşaması/ 5-9 Ekim

Grup aşaması/ 11-18 Ekim

Play-off, çeyrek finaller/ 22-25 Ekim

Yarı finaller/ 30-31 Ekim

Final/ 6 Kasım

Bir aylık süre zarfında gerçekleştirilecek etkinliğe seyirci alınmaması planlanıyor. Riot Games'in bu hafta Dünya Şampiyonası takvimini resmi olarak açıklaması bekleniyor. Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros