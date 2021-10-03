2021 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek en iyi beş oyuncu

Yılın en büyük espor turnuvalarından biri olan 2021 Dünya Şampiyonası'nın başlamasına yalnızca iki gün kaldı. Temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu play-in aşamasının tamamlanmasının ardından ana grup aşamasında mücadele edecek 16 takım belli olacak. Son iki senenin şampiyonları DWG KIA ve FPX ekipleri turnuvaya favori olarak gelirken onlara LPL'in yeni şampiyonu EDward Gaming eşlik edecek. Birbirinden heyecanlı maçlara ev sahipliği yapacak Worlds 2021'in en iyi beş oyuncusuna birlikte göz atalım.

1. Doinb

2019 yılında FunPlus Phoenix şampiyonluğa ulaşırken takımın merkezinde bulunan tecrübeli yıldız Doinb, orta koridor Nautilus oyunlarıyla hepimizin aklında yer edinmişti. O yıl finaller MVP'si ormancı Tian seçilmiş olsa da grup aşamasında şampiyon olacakmış gibi dominant gözükmeyen FPX'i play-off'lardan itibaren sırtında taşıyan bir numaralı isim Doinb idi. 2021 yılında ise iki sene önce gösterdiği performansın da üstüne çıkmış durumda. LPL yaz mevsimini tamamen domine eden Doinb, orta koridorda hem dövüşçüler hem de kontrol büyücüleriyle en üst seviyede oynuyor. 2021 Dünya Şampiyonası'na gelirken ise ShowMaker, Chovy ve Scout gibi zor rakiplere karşı oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz.

2. ShowMaker

Her ne kadar Damwon KIA geçen seneki kadar dominant gözükmese de ShowMaker'ın liderliğinde LCK'de tekrar şampiyonluğa ulaştılar. Finalde rakipleri T1'ı nispeten zorlanmadan yenip Dünya Şampiyonası'na birinci torbadan katılan DWG'nin turnuvanın favorilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. ShowMaker ise Canyon ile olan uyumu sayesinde takımın kazanma koşulunu oluşturuyor. Yer yer üst koridordan da bu desteği alsalar da DWG'nin alt koridoru rakiplerine oranla bir hayli zayıf. ShowMaker bu eksiği kapatmak için minimum hata yaparak oynuyor. Doinb'den sonra 2021 Dünya Şampiyonası'nda farkını konuşturacak en iyi oyuncuların başında geliyor.

3. Tarzan

Ön eleme aşamasında mücadele edecek takımın herhangi bir oyuncusunun en iyiler arasına girmesi biraz şaşırtıcı olabilir. Ama bireysel olarak değerlendirildiğinde Tarzan dünyanın en iyi ormancısı olarak görülüyor. LNG Esports'u tek başına play-off'a soktuktan sonra Dünya Şampiyonası'na taşıması LPL'de yılın sürprizlerinden biri. Rakip ormancıyı pasifize etme ve hem mekanik hem de oyun zekası olarak Tarzan en üst seviyede. En yakın rakibi Canyon'dan önde olmasının sebebi Canyon'ın yaptıklarının daha fazlasını çok daha kötü bir takımda yapabiliyor olması. Griffin döneminden sonra bir süre ara veren Tarzan eski takım arkadaşı Viper ile birlikte LPL'de yaz mevsimine damga vurdu.

4. Viper

Aktif oyuncular arasında açık ara dünyanın en iyi taşıyıcısı olarak kabul edilen Viper, EDG'nin birincil kazanma koşulunu oluşturuyor. Hem koridor aşamasında, hem de orta oyundan sonra rakiplerinden çok daha iyi karar mekanizmasına sahip olan Viper, 2021 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek en büyük bireysel tehditlerden birisi. EDG'nin benimsediği oyun tarzının merkezinde olan Viper'ın geç oyuna giden maçları taşıma potansiyeli rakiplerini korkutuyor. Son yıllardaki metalarda etkinliği diğer koridorlara göre daha az olmasına rağmen bir nişancı olarak Viper, LPL'de Uzi etkisi yaratıyor. Üstelik bunu tüm kaynakları alarak değil, takım arkadaşlarının gönüllü bir şekilde onu koruması sayesinde yapıyor. Bu da EDG'nin Viper'a ne kadar güvendiğini gösteriyor. Viper'ın ayrıca EDward Gaming'in geç oyununu sağlamlaştırmasında olan etkisi çok büyük.

5. Chovy

Griffin döneminden bu yana en iyi mekaniklere sahip oyuncular arasında gösterilen Chovy, LCK'de bu mevsim istediği sonucu elde edemedi. Bahar mevsiminde elde ettikleri başarı sayesinde Bölgesel Finaller'e katıldılar ve Chovy, takımını Dünya Şampiyonası'na götürmeyi başardı. Hanwha Life'ın içerisinde bulunduğu kaos ortamında bile Chovy en iyilere kök söktürüyor. Kariyer planlaması yönünden eleştirilere maruz kalan süper yıldız, Doinb ve Showmaker gibi isimlerin karşısında durabilecek, hatta üstün gelebilecek tek orta koridor oyuncusu.

Mansiyon ödülü: Xiaohu

İki farklı rolde uluslararası turnuva kazanmış tek oyuncu olan Xiaohu, bu yıl yakaladığı formla 2021 Dünya Şampiyonası'na en iyi üst koridor oyuncusu olarak geliyor. Rakiplerine kıyasla takımı açısından Tarzan kadar önem arz eden Xiaohu RNG'nin liderliğini üstleniyor. MSI zaferinden sonra yaz mevsimine çok kötü bir başlangıç yapan RNG, toparlanma sürecinde Xiaohu'nun performansı sayesinde yeniden dirildi. Xiaohu yalnızca iyi bir zayıf taraf oyuncusu değil, aynı zamanda Jayce ve Lucian gibi seçimlerle rakibine koridoru dar ederek kazanma koşulu oluşturabilen bir isim. Xiaohu'nun 2021 Dünya Şampiyonası'nda Khan ve Nuguri de dahil herkese üstünlük kurduğunu görebiliriz.

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