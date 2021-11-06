2021 Dünya Şampiyonası'nda final günü!

Son bir aydır League of Legends severlerin heyecanla takip ettiği 2021 Dünya Şampiyonası'nda final gününe gelindi. Çin şampionu Edward Gaming ile Kore şampiyonu Damwon KIA, Sihirdar Kupası'na uzanmak için kıyasıya mücadele edecek. TSİ 15: 00'da başlayacak final serisini Lolespor Twitch ve Youtube kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Edward Gaming'in 2021 Dünya Şampiyonası final yolculuğu

Köklü espor organizasyonlarından biri olan Edward Gaming, Çin başta olmak üzere ciddi bir taraftar kitlesine sahip. Kulüp tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale çıkan EDG, 2015 yılında MSI'ı kazanmalarının ardından en büyük başarısını elde etti. LPL 2021 Yaz Mevsimi'nde şampiyonluğa ulaşarak birinci torbadan Dünya Şampiyonası'na katılan Edward Gaming, finale en zorlu yoldan ulaşmayı başaran takım oldu.

Grup aşamasında beklentilerin aksine T1'ın arkadasında kalsalar da çeyrek finalde turnuvanın en güçlü takımlarından RNG'yi 3-2 mağlup ettiler. Edward Gaming'in bundan önce RNG'ye karşı oynadığı maçların yüzde 90'ını kaybetmiş olması göz önüne alındığında bu çeyrek final galibiyeti onlar için bir hayli değerliydi.

Yarı finalde GEN karşısında biraz sendeleseler de, özellikle Meiko'nun muhteşem seri performansıyla EDG ağır basan taraf oldu. GEN ekibi beklentileri bir hayli aşarak hem gruptan lider çıkmayı başarmış, hem de çeyrek finalde Cloud9'ı zorlanmadan yenmişti. EDG'nin işi hiç kolay olmamasına rağmen beş maçlık seri sonucunda Kore ikincisini elediler ve finalde DWG'nin rakibi oldular.

Damwon KIA üst üste ikinci şampiyonluğuna çok yakın

Geçtiğimiz sene başından sonuna kadar domine ettikleri Dünya Şampiyonası'nın finalinde Suning Gaming'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Damwon KIA, bu başarısını tekrarlamak istiyor. En son 2015-2016 yıllarında SKT'nin yaptığı gibi üst üste iki yıl Dünya Şampiyonu olarak tarihin en iyi takımları arasına girmek üzere.

Bu sene şüphesiz ki o kadar dominant gözükmeseler de turnuvada performansını ciddi arttıran T1'a karşı galip gelmeyi başardılar. LCK finalinde karşı karşıya gelen bu iki ekip Worlds yarı finalinde yeniden karşılaştı ve Damwon KIA bir kez daha Faker'ın üçüncü şampiyonluk hayalini suya düşürdü. Onun öncesinde temsilcimiz Armut'un ekibi MAD Lions'ı çeyrek finalde zorlanmadan alt eden DWG, kupaya rakibinden bir adım daha yakın.

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