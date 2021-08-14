2021 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantileyen ilk takım Rogue oldu

Rogue ekibini bir kez daha Worlds sahnesinde izleyeceğiz.

Avrupa ligi 'de mevsim finalleri heyecanı dün akşam oynanan beş maçlık seriyle geri döndü. Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Rogue, yaz mevsiminin sürpriz takımlarından Misfits Gaming'i 3-2 mağlup ederek 2021 Dünya Şampiyonası gruplarına kalmayı garantiledi. Kazananlar grubu ilk turundan galibiyetle ayrılan Rogue, yarı finalde bu akşam oynanacak G2 vs MAD Lions serisinin galibiyle karşılaşacak. Serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

LEC Championship puan sistemi

LEC'deki puan sistemi gereği takımlar şampiyon olamasa dahi aldıkları bir seri sayesinde Worlds'e katılabiliyor. Takımların Championship puanlarını bahar mevsimindeki başarıları ve yaz mevsiminin normal sezonunda elde ettikleri sıralama belirliyor. LEC'den iki takım direkt olarak gruplara katılırken bir takım da eleme oynamaya hak kazanıyor.

Sıralamada Mad Lions 160 puanla ikinci, G2 ise 140 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Direkt katılım hakkı kazanmak için bu iki takım arasında oynanacak seri belirleyici olacak. Rogue, G2 ve MAD ekiplerine puan olarak yaklaşabilen herhangi bir başka takım olmadığı için bu akşamki seriyi kaybedenin Worlds elemeleri oynama ihtimali bir hayli artacak.

Kaynak: Playerbros