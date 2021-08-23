2021 Dünya Şampiyonası'na katılacak LCS temsilcileri belli oldu!

SwordArt transferiyle ses getiren TSM ekibi 2021 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edemeyecek

LCS 2021 Yaz Mevsimi'nde play-off heyecanı beş maçlık muhteşem serilerle devam ediyor. Son olarak Team Liquid ile temsilcimiz Closer'ın takımı 100 Thieves arasında oynanan mücadeleden galip ayrılan TL, LCS finaline yükselmeyi başarmıştı. Dün gece saat 23: 00'da başlayan kaybedenler grubu üçüncü tur serisinde Perkz'lü Cloud9, normal sezonu lider tamamlayan TSM'i 3-2 mağlup ederek 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

TSM bu yıl Dünya Şampiyonası'nda olmayacak

SwordArt transferiyle LCS'in bir numaralı favorisi haline gelen TSM FTX, yaz mevsimini hayal kırıklığı yaratan bir performansla tamamladı. Play-off serilerinde yakın rakiplerinin tamamına mağlup olan ligin köklü takımı, 2021 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edemeyecek.

Cloud9 ise hem normal sezon hem de play-off ilk turunda gösterdiği performansın bir hayli üzerine çıktı. Ezeli rakibi TSM'i beş maçlık seride alt ederek yoluna devam eden Cloud9, kaybedenler grubu finalinde temsilcimiz Closer'lı 100 Thieves ile karşılaşacak. Serinin kazananı büyük finalde Team Liquid'in rakibi olacak. C9 ile TSM arasında oynanan üçüncü tur maçlarının özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Temsilcimiz Closer'a Cloud9 karşısında başarılar diliyor, yaz mevsiminde kariyerinin ilk finalini göreceğine inanıyoruz.

Kaynak: Playerbros