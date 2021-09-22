2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması eşleşmeleri belli oldu!

Tüm League of Legends severlerin merakla beklediği 2021 Dünya Şampiyonası'na yalnızca iki hafta kaldı. 5 Ekim Salı günü başlayacak, temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele edeceği ön eleme aşaması tamamlandıktan sonra 11-13/ 15-18 Ekim tarihleri arasında ana grup aşaması maçları oynanacak. Ön eleme ve grup aşaması maçları TSİ 14: 00'da başlayacak. İşte 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması eşleşmeleri:

2021 Dünya Şampiyonası grupları

A GRUBU

Damwon KIA

FunPlus Phoenix

Rogue

(ön elemeden gelecek takım)

B GRUBU

EDward Gaming

100 Thieves

T1

(ön elemeden gelecek takım)

C GRUBU

PSG Talon

FNATIC

RoyalNeverGiveUp

(ön elemeden gelecek takım)

D GRUBU

MAD Lions

GEN

Team Liquid

(ön elemeden gelecek takım)

Avrupa'daki temsilcilerimizden Armut D grubunda TL ve LCK ikincisi GEN ile mücadele verirken Nisqy, PCS şampiyonu PSG Talon ve LPL temsilcisi RoyalNeverGiveUp'a karşı şansını deneyecek. Amerika'daki temsilcimiz Closer ise LPL şampiyonu EDward Gaming ve daha önce üç kere Worlds şampiyonu olan T1 ekibiyle aynı gruba düştü. Her üç temsilcimize de bu zorlu yolculukta başarılar diliyor, gruplardan çıkarak hepimizi gururlandırmalarını umuyoruz.

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