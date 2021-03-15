2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde ikinci seri, Tunus'ta yapılacak
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2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde ikinci seri, Tunus'ta yapılacak

15.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:14
2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde ikinci seri, Tunus'ta yapılacak

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde ikinci seri, Tunus'ta organize edilecek.

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde ikinci seri, Tunus'ta organize edilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde ikinci etap, 18-20 Mart tarihlerinde Tunus'ta düzenlenecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan organizasyonda, kadınlarda milli sporcular Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Rabia Cirit, erkeklerde ise Abdullah Ilgaz, Musa Davulcu, Enes Şahin, Gökhan Akın, Hamza Doğan ve Tarık Taha Buyrukoğlu yarışacak.

Açıklamada, milli takımın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için şu ana kadar tek kotayı Hamide Doğangün ile kazandığı da hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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