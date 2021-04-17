2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix
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2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 3. serinin ikinci gününde milli sporcular, 4 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 3. serinin ikinci gününde milli sporcular, 4 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Jesolo bölgesinde düzenlenen organizasyonda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde milli sporculardan Hamide Doğangün, 17.62'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya alırken, Zeynep Acet 19.10'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 18.15'lik derecesiyle birinci oldu ve altın madalyaya ulaştı.

Abdullah Ilgaz, T47 kategorisi erkekler 100 metre finalinde 12.18'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve altın madalya elde etti.

Rabia Cirit, F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde 8,14 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı ve kendisine ait 7,45 metrelik Türkiye rekorunu geliştirdi.

F41 kategorisi erkekler cirit atma finalinde 18 yaşındaki milli sporculardan Ömer Faruk İlkin, 33,87 metrelik derecesiyle altın, Gürkan Uncuoğlu ise 30.01 metreyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan kazanmak için 33 ülkeden 275 atletin yarıştığı üçüncü seride müsabakalar, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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