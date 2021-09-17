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2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı yarın başlayacak

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı yarın başlayacak

Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı yarın İstanbul'da başlayacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı yarın İstanbul'da başlayacak.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek şampiyona pazar günü sona erecek. Şampiyonada 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılacak. Müsabakalara 15 ülkeden 200 sporcu mücadele edecek.

Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak iki gün boyunca okçuluk, ok savaşları, binicilik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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Haber: 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı yarın başlayacak - Haberler Spor
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