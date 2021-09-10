2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası, bayrak yarışlarıyla tamamlandı.

Gebze ilçesi Denizli Mahallesi'nden start alan sporcular, yarışma bölgesinde yönlerini belirleyerek, harita yardımıyla belirtilen hedeflere en kısa sürede ulaşma mücadelesi verdi.

Bayrak yarışları sonucunda erkeklerde İsveç'ten Noel Braun, Viktor Svensk, Axel Elmblad birinciliği, Macaristan'dan Peter Nagy, Zoltan Bujdoso, Ferenc Jonas ikinciliği, İsviçre'den Pascal Schmid, Pascal Schaerer, Florian Freuler üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise İsveç'ten Tilda Ostberg, Petrina Costermans, Hanna Lundberg birinci, Macaristan'dan Boglarka Czako, Viktoria Mag, Csilla Gardonyi ikinci, Çekya'dan Michaela Dittrichova, Lucie Semikova, Marketa Mulickova üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Uluslararası Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Tatyana Kalenderoğlu ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz verdi.

Şampiyonadaki yarışlar sonunda en fazla puanı toplayarak takım birincisi olan İsveç'e plaketini, Kalenderoğlu takdim etti.

"Türkiye Oryantiring Federasyonu hızla büyüyerek güçlü organizasyonlar yapıyor"

Şampiyonanın kapanış seremonisinde konuşan Kalenderoğlu, yarışmayı birçok anı ve şampiyonla tamamladıklarını belirterek, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Türkiye organizasyon komitesinin, organizasyonu testi geçerek tamamladığını ifade eden Kalenderoğlu, sporcuların buradan evlerine iyi tecrübelerle döneceğini kaydetti.

Kalenderoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonunun hızla büyüyüp güçlü organizasyonlar yaptığını dile getirerek, gelecekte daha fazla organizasyonun Türkiye'de gerçekleşeceğini düşündüğünü bildirdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Akyüz de ilk kez düzenledikleri bu şampiyonada kendilerini yalnız bırakmayan ve destek veren herkese teşekkür etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çakmak da sporcuları Kocaeli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.