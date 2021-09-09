2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de devam ediyor

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nda uzun mesafe koşusu yapıldı.

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nda uzun mesafe koşusu yapıldı.

Gebze ilçesi Denizli Mahallesi'nden start alan sporcular, yarışma bölgesinde yönlerini belirleyerek, harita yardımıyla belirtilen hedeflere en kısa sürede ulaşma mücadelesi verdi.

Mücadele sonucunda kadınlarda İsviçre'den Lilly Graber birinciliği, Çekya'dan Lucie Semikova ikinciliği, Macaristan'dan Viktoria Mag üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise Fransa'dan Basile Basset birinci, Danimarka'dan Soren Thrane Odum ikinci, Macaristan'dan Ferenc Jonas da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Şampiyona yarın yapılacak bayrak yarışlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız