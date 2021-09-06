2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de sürüyor
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2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de sürüyor

2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de sürüyor
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın orta mesafe eleme koşusu yapıldı.

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın orta mesafe eleme koşusu yapıldı.

Gebze ilçesi Mudarlı mevkisinden start alan sporcular, yarışma bölgesinde yönlerini belirleyerek, harita yardımıyla belirtilen hedeflere sırasıyla en kısa sürede ulaşmanın mücadelesini verdi.

Şampiyonaya katılan sporcular, orta mesafe eleme yarışı parkurunda yönünü bulmaya çalıştı.

Erkekler ve kadınlarda eleme yarışları tamamlandı. Milli sporcu Aziz Kızıltaş eleme yarışında aldığı 22.46'lık süreyle 14. olarak A final koşusuna katılmaya hak kazandı.

Şampiyona, yarın yapılacak orta mesafe final koşusuyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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