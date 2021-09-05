2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2021) hız kategorisi koşuldu.

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2021) hız kategorisi koşuldu.

İzmit ilçesinde Cumhuriyet Parkı'ndan start alan sporcular, kendilerine verilen yarışma bölgesinde yönlerini belirleyerek, harita yardımıyla Kültür Tepesi etabında belirtilen hedeflere sırasıyla en kısa sürede ulaşmanın mücadelesini verdi.

Şampiyonaya katılan 114 kadın, 137 erkek sporcu, hız kategorisinde Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi ile tarihi köşk ve yalılar bulunan Kapanca Sokak gibi tarihi yapılar arasında yönünü bulmaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu