2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Rusya'da yapılacak
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2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Rusya'da yapılacak

2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Rusya'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası 16-22 Ağustos tarihlerinde Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenecek.

2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası 16-22 Ağustos tarihlerinde Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,organizasyonda ilk mindere çıkacak Serbest Stil Güreş Genç Milli Takımı, Rusya'ya gitti.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Serbest Stil: (57 kilo) Muhammed Karavuş, (61 kilo) Hamza Zopalı, (65 kilo) Burak Sinin, (70 kilo) Mevlüt Özdemir, (74 kilo) Taner Garip, (79 kilo) İsmail Küçüksolak, (86 kilo) Emre Çiftçi, (92 kilo) Muhammed Gimri, (97 kilo) Polat Polatçı, (125 kilo) Efe Anıl Al.

Kadınlar: (50 kilo) Zehra Demirhan, (53 kilo) Emine Çakmak, (55 kilo) Melda Dernekçi, (57 kilo) Elvira Kamaloğlu, (59 kilo) Ebru Dağbaşı, (62 kilo) Yağmur Çakmak, (65 kilo) Seda Başgöl, (68 kilo) Nesrin Baş, (72 kilo) Nazar Batır, (76 kilo) Melisa Sarıtaç.

Grekoromen: (55 kilo) Adem Burak Uzun, (60 kilo) Mert İlbars, (63 kilo) İsmail Oruçoğlu, (67 kilo) Serhat Kırık, (72 kilo) Ömer Can Doğan, (77 kilo) Yüksel Sarıçiçek, (82 kilo) Samet Yaldıran, (87 kilo) Tansel Can Örtücü, (97 kilo) Mustafa Olgun, (130 kilo) Muhammed Hamza Bakır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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