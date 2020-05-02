2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi
02.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:00
Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021'in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021'de gerçekleştirileceği belirtildi.
Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021'in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021'de gerçekleştirileceği belirtildi.
Ertelemenin, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları lle çakışma yaşanmaması için yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet