2021 Doodle! 2021 Doodle görseli nedir? 2021 Doodle ne demek
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2021 Doodle! 2021 Doodle görseli nedir? 2021 Doodle ne demek

01.01.2021 02:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:01
2021 Doodle! 2021 Doodle görseli nedir? 2021 Doodle ne demek

2021 yılbaşı Doodle ne anlam gelir? 2021 Doodle! 2021 Doodle görseli nedir? 2021 Doodle ne demek

Her yıl birbirinden farklı ve ilgi çekici görseller ile dikkat çekmeyi başaran 2021 Doodle! 2021 Doodle görseli nedir? 2021 Doodle ne demek

DOODLE NEDİR? DOODLE NE ANLAMA GELİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. Vikipedi

2021 DOODLE NE DEMEK?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

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