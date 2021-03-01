2021 dini günler ve kandiller takvimi? Bugün kandil mi? 2021 kandil günleri ne zaman, kandiller ne zaman?

Mübarek 3 ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de merak edildi. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman? İşte 2021 dini günler ve kandiller takvimi sizlerle...