2021 dini günler ve kandiller takvimi! Bugün kandil mi? 2021 kandil günleri ne zaman, kandile kaç gün kaldı?

Mübarek 3 ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de merak edildi. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman? İşte 2021 dini günler ve kandiller takvimi sizlerle...

2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? 26 Ocak Salı bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN KANDİL Mİ?

2021 yılı için ilk kandil Regaip Kandili'dir ve 18 Şubat Perşembe tarihindedir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 1 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. İlk gün

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

2021 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER TAKVİMİ

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