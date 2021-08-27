2021 DGS Tercihleri Başladı
11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri başladı.
11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri başladı.
DGS Tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak, 7 Eylül saat 23: 59'da sona erecektir.
Adaylar ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr/ adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Hangi önlisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
DGS tercih işlemleri ile ilgili bilgi almak için 0216 912 22 52 numaralı telefondan arayabilir ya da sizi aramamız için BİZ SİZİ ARAYALIM formunu doldurabilirsiniz.
Önlisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için adayların önce mezuniyet alanları tablosunu incelemeleri ve mezuniyet alanlarına uygun tercih yapmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. 2021 DGS tercihlerinde listenizde yer alacak programlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
2021 tercihlerinde Beykoz Üniversitesi'ne dikey geçiş yapılabilecek lisans programları, kontenjanları, öğrenim ücretleri ve burs olanakları aşağıdaki gibidir. Üniversitemizin %50 indirimli kontenjanlarına ilk 5 tercihte yerleşerek kayıt olan öğrencilere %25 tercih bursu uygulanmaktadır. Beykoz Üniversitesi meslek yüksekokulları önlisans programlarından mezun öğrenciler tercih bursuna ek olarak %20 burstan faydalanabilirler.
Beykoz Üniversitesi Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 2021 Kodu
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Puan Türü
Kontenjan
Lisans Alan Kodu
2020 En Küçük Puan
2020 En Büyük Puan
%50 İndirimli
Öğrenim Ücreti*
İlk 5 Tercihe
%25 Tercih Burslu
Öğrenim Ücreti*
200810019
İşletme (Burslu)
EA
1
3226
244, 12388
244, 12388
a‚º0
a‚º0
200851539
İşletme (%50 İndirimli)
EA
2
3226
222, 30055
230, 62999
a‚º20. 000
a‚º15. 000
200810028
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA
1
3226
232, 75101
232, 75101
a‚º0
a‚º0
200851541
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
2
3226
209, 38788
210, 02247
a‚º20. 000
a‚º15. 000
200810037
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
EA
1
8222
243, 42043
243, 42043
a‚º0
a‚º0
200851543
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
2
8222
225, 79924
239, 46001
a‚º20. 000
a‚º15. 000
200851601
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
EA
1
5131
231, 17852
231, 17852
a‚º0
a‚º0
200851602
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
2
5131
196, 30526
206, 35978
a‚º20. 000
a‚º15. 000
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 200851517
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
SAY
1
3124
---
---
a‚º0
a‚º0
200851519
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
SAY
4
3124
---
---
a‚º25. 000
a‚º18. 750
200851520
Mimarlık (Burslu)
SAY
1
3263
292, 34041
292, 34041
a‚º0
a‚º0
200851522
Mimarlık (%50 İndirimli)
SAY
2
3263
271, 37098
273, 35642
a‚º25. 000
a‚º18. 750
200851578
Yazılım Mühendisliği (Burslu)
SAY
1
5134
---
---
a‚º0
a‚º0
200851580
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)
SAY
3
5134
---
---
a‚º25. 000
a‚º18. 750
Sanat ve Tasarım Fakültesi 200851590
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
SÖZ
1
7152
---
---
a‚º0
a‚º0
200851592
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
SÖZ
3
7152
---
---
a‚º20. 000
a‚º15. 000
200851523
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
SÖZ
1
5108
277, 00114
277, 00114
a‚º0
a‚º0
200851525
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
SÖZ
5
5108
193, 35443
255, 15349
a‚º30. 000
a‚º22. 500
200851597
Grafik Tasarımı (Burslu)
EA
1
7162
249, 85118
249, 85118
a‚º0
a‚º0
200851598
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)
EA
2
7162
209, 92472
227, 76425
a‚º20. 000
a‚º15. 000
200851529
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
SÖZ
1
5111
257, 29198
257, 29198
a‚º0
a‚º0
200851531
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
SÖZ
2
5111
193, 70937
247, 15994
a‚º17. 500
a‚º13. 125
200851532
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
EA
1
3212
248, 75729
248, 75729
a‚º0
a‚º0
200851534
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
EA
5
3212
227, 05050
237, 70622
a‚º30. 000
a‚º22. 500
200851581
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
SÖZ
1
3287
---
---
a‚º0
a‚º0
200851583
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
SÖZ
3
3287
---
---
a‚º22. 500
a‚º16. 875
Sivil Havacılık Yüksekokulu 200810073
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
EA
1
9428
254, 21595
254, 21595
a‚º0
a‚º0
200810082
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
2
9428
210, 07149
213, 25593
a‚º25. 000
a‚º18. 750
Sosyal Bilimler Fakültesi 200851535
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
EA
1
3315
---
---
a‚º0
a‚º0
200851537
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
2
3315
---
---
a‚º17. 500
a‚º13. 125
*Öğrenim ücretlerine KDV dahil değildir.
İlk kez DGS ile öğrenci alacak programların en küçük ve en büyük puanları belirtilmemiştir.
Öğrenim ücretleri aşağıdaki koşullarda taksitle ödenebilir.
10 Taksit
Denizbank Kredili Mevduat Hesabı - KMH
Denizbank Kavacık Şubesi ile yapılan anlaşma gereği (taksitlerin zamanında ödenmesi koşulu ile) vade farksız ve 10 eşit taksit imkanıyla Kredili Mevduat Hesabı açtırarak eğitim ücretinizi taksitlendirebilirsiniz.
9 Taksit
Kredi Kartı
Bonus özellikli kredi kartlarına vade farksız 9 taksit yapılmaktadır.
9 Taksit
Kredi Kartı
Paraf (Halkbank) özellikli kredi kartlarına vade farksız 9 taksit yapılmaktadır.
9 Taksit
Kredi Kartı
Worldcard ve Yapı Kredi kartlarına vade farksız 9 taksit yapılmaktadır.
Kaynak: Habermetre