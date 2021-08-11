2021-DGS sonuçları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021-DGS sonuçları açıklandı

2021-DGS sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖSYM, 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM, 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 80 milyonu geçti
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 80 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021-DGS sonuçları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:11:40. #1.15#

title