2021-DGS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM, 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı