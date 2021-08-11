2021-DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM, 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı