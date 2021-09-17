2021 Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandı ve 14 Eylül'de üniversite öğrencilerinin erişimine açıldı. Peki, 2021 DGS kayıtları ne zaman? 2021 DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS e-kayıt nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

2021 DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına katılmayı hak kazanan adayların kayıt işlemleri, adayın kazandığı üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, 7-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

2021 DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR? E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Bir yükseköğretim programına katılmayı hak kazanan adayların kayıt işlemleri, adayın kazandığı üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik Kayıt (E-Kayıt) yaptırmak isteyen üniversite adayları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulaması vasıtasıyla, ''https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit'' üzerinden 7-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, yerleştirdikleri üniversitelerin internet sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için ilgili üniversitelerine giderek kendilerinden istenen evrakları yetkililere sunmaları gerekmektedir. DGS kaydı için üniversite adaylarının, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye zamanında başvurmaları gerekmektedir.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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