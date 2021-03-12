2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ve sınav tarihleri…
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2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ve sınav tarihleri…

12.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:45
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ve sınav tarihleri…

ÖSYM kapsamında uygulanan DGS sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. Pandemi nedeniyle ertelenen sınavlardan olan DGS'nin başvuru ve sınav tarihleri güncellendi. On binlerce adayın katılacağı DGS'nin başvuru tarihlerini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2021 DGS sınav başvuru tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) için bekleyiş sürüyor. DGS 2021'in yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans diploması alabilmek için yarışacak. İşte, 2021 DGS takvimi hakkında merak edilenler...

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz'ta yapılacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 DGS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin yenilenen takvimine göre 2021 -DGS başvuruları 21 Mayıs'ta başlayacak ve 31 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek.

Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.

DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.

Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz.

Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

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