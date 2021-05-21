2021-DGS 11 Temmuz'da yapılacak
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2021-DGS 11 Temmuz'da yapılacak

2021-DGS 11 Temmuz'da yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 11 Temmuz'da uygulanacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 11 Temmuz'da uygulanacağını duyurdu.

11 Temmuz'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuruları 21-31 Mayıs'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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