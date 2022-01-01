2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2021 yılında düzenlenen 55 operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 1911 kaçak göçmen kurtarıldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2021 yılında düzenlenen 55 operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 1911 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2021'de düzenlenen 55 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1911 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak, Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler kurtarılırken, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor. Burada sağlık kontrolleri ve işlemleri yapılan göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor.


2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

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