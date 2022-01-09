2021'de uyuşturucudan 26 bin 128 kişi tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen yıl düzenlenen 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alındı, bunlardan 26 bin 128'i tutuklandı. Uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yıl ile kıyaslandığında büyük artış yaşandığı görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, geçen yıl terörün en önemli finansmanlarından biri olan uyuşturucuyla mücadeleye yoğun mesai harcadı. Narkotik ekiplerince düzenlenen 215 bin 228 operasyonda, 293 bin 905 kişi gözaltına alındı, bunlardan 26 bin 128'i adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yıl ile kıyaslandığında büyük artış yaşandığı görüldü.

2021 yılının ilk 11 ayında doğrudan uyuşturucu kaynaklı ölümlerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalış görüldü. Böylece uyuşturucu madde kullanımı sonucu ölüm sayısı 175'ten 160'a geriledi. Uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak ve uyuşturucuya bağlı ölümleri önlenmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca hayat geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' ve 'UYUMA' uygulamaları kapsamında ise 11 bin 270 etkinlikle 449 bin 238 anne ve anne adayına ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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