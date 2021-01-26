2021'de turizm hareketlerini PCR testleri belirleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2021'de turizm hareketlerini PCR testleri belirleyecek

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:29
2021'de turizm hareketlerini PCR testleri belirleyecek

Turizm sektöründe, yeni yılda birçok ülkenin yaz dönemine aşıları yetiştiremeyeceği, bu nedenle 2021 turizm sezonunda da seyahatin PCR test ile yapılabileceğini öngörülüyor.

Koronavirüs salgını, kış aylarıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde devam ediyor. Salgının en çok etkilediği sektörlerden turizmde ise 2021 yılı hesapları yapılıyor. Sektörde ağırlıklı olarak 2021'in 2020'den daha iyi olması, Türkiye'de 55 milyona yakın turistin ağırlandığı 2019 yılının yüzde 70'ine ulaşılması öngörülüyor. Sektörde 2021 için ise aşıya odaklanıldı.

Kararlar anlık değişiyor

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, salgın sürecinde artık günlük değil anlık reaksiyonlar ve düzenlemeler ile bulaşma riskinin en aza indirilmeye çalışıldığını, bu tedbirlerin ülkelere göre değiştiğini kaydetti. Bazı ülkelerin radikal tedbirlerle yurt dışına tamamen kapandığını belirten Yavuz, karantinalı çözüm uygulayan ülkelere kadar çeşitli yollar denendiğini anlattı.

Ülkelerin önlemleri

ABD'nin sınırlarını tamamen kapatırken, Fransa'ya seyahatin halen mümkün olduğu, İngiltere'de 10 günlük karantina uygulandığı, Rusya'ya ise turist olarak gitmenin neredeyse imkansız olduğu örneklerini veren Yavuz, "Genel olarak ülkeler seyahati tamamen kapamamakla birlikte gelen misafirin sağlık durumunun sorunsuz olduğunu belirten PCR testiyle süreci yönetiyor. Kimi ülkeler testleri kendi havalimanlarında yaparken, birçok ülke misafirin seyahatten önce kendi ülkesinde testi yaptırarak uçağa, gemiye, trene, otobüse binmesini istiyor" diye konuştu. 

PCR testiyle seyahat

Türkiye'nin ise 28 Aralık 2020 itibariyle havayoluyla 30 Aralık 2020'den itibaren kara ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapanlara 72 saati geçmemiş negatif PCR testi şartı getirdiğini kaydeden Yavuz, 1 Mart 2021 tarihine kadar geçerli olacak bu uygulamanın, kontrolü sağlamanın yanı sıra ilerleyen dönemler için önemli veriler ortaya koyacağını açıkladı. Herkesin aşılanmasının ise bu yaz pek mümkün olmayacak gibi göründüğünü dile getiren Yavuz, "Bu durumda kısıtlı da olsa devam edecek turizm hareketliliği 2021 yılında büyük olasılıkla PCR testleri ile mümkün olabilecek. Ancak dünya genelinde zaten uygulandığı için bunun turizme olumsuz bir etkisi olacağını öngörmüyorum" dedi.

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021'de turizm hareketlerini PCR testleri belirleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:54:51. #1.15#
title