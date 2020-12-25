2021'de teknoloji sektöründe neler bekleniyor?

Önümüzdeki yıl teknoloji devleri için yetkililerin daha çok kural getirmesiyle zor geçebilir.

Avrupa ve ABD'de yetkililer Facebook, Amazon, Apple ve Google'ın sahibi olduğu Alphabet şirketlerinin güçlerini rekabet ve denetim mekanizmalarıyla kısmak için devreye girmiş durumda.

Diğer yandan evinizde çalışırken teknolojinin nimetlerinden yararlanmak daha kolay olacak.

2021'in teknoloji tarafında beklenen gelişmelerini topladık.

Büyük teknoloji şirketlerine kısıtlamalar

2020 yılının son haftalarında Google, Facebook, Amazon ve Apple gibi şirketlerin üzerinde kara bulutlar dolanmaya başlamıştı.

Bu ayın başında ABD'deki federal yetkililer ve 45 eyalet savcısı, Facebook'u rakiplerini satın almak ve rekabeti engellemek için yasa dışı eylemlerde bulunmakla suçladı.

Aralık ayında ise Avrupa Komisyonu büyük teknoloji şirketlerinin nasıl düzenleneceğine dair yeni yasa tasarısını sundu.

İngiltere'de ise rekabeti ve piyasaları düzenleyen kurum, bu şirketlere yaptırım uygulamayı gerektirecek mekanizmayı devreye soktu.

Diğer yandan bu şirketler ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın nasıl bir tavır içine gireceğini merakla bekliyor.

Biden daha önce Facebook başta olmak üzere büyük teknoloji şirketlerini eleştirdiğini söylemişti.

Bir yandan bu şirketlerin tekel kurmasına karşı çıkan çok sayıda kişi de var.

Elektrik çağı

Havacılık ve uzay endüstrisi için bu yıl koronavirüs pandemisi yüzünden çok zor geçti.

Diğer yandan iki sektör de araştırma ve geliştirmeye halen kendilerini adadıklarını belirtiyor.

Eylül ayında Airbus hidrojenle çalışan üç yeni tasarımı tanıttı.

Önümüzdeki yıl Airbus, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya ile beraber yeni bir insansız hava aracı geliştirecekleri bir anlaşmaya imza atacak.

2021'de Rolls-Royce ise elektrikli bir hava aracı tanıtacak; şirket bu uçağın hız rekoru kıracak ilk uçan elektrikli hava aracı olmasını amaçlıyor.

Perakende devrimi

Çok sayıda perakende şirketi için de çok zor bir yıl geride kalıyor.

İnsanların online alışverişe yöneldiği bu dönemde perakende sektöründe de 2021 yılında çok sayıda değişim yaşanacak gibi görünüyor.

Amazon'un kasasız mağaza sayısını önümüzdeki yıl artırması bekleniyor.

ABD'de şu an için 20 mağaza devrede, 2021 yılında İngiltere'de de bu mağazalardan açılmasının planladığına yönelik haberler var.

Akıllı kameralar ve yapay zeka ile insanların neler aldığı takip edildikten sonra fatura evlerine gönderiliyor.

Evden çalışma teknolojisi

Önümüzdeki yılda çoğu şirketin evden çalışmaya devam edeceği düşünülüyor.

Dropbox ve Twitter, bütün çalışanlarının bundan sonra evden çalışacağını açıkladı.

Microsoft ve Facebook da çok sayıda çalışanının evde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Bu da teknoloji şirketleri için kazanç sağlayabilecekleri yeni bir alan demek.

Özellikle güvenlik alanında çalışan şirketler için bu bir kazanç anlamına gelebilir, çünkü evden çalışılmasına izin veren şirketler için inernet bağlantısından verilerin saklanmasına kadar güvenlik önemli bir rol oynayacak.

Aynı zamanda çalışanlar arasında işbirliği yapılmasını sağlayan yazılımlara da talep artıyor.

Miro ve Mural gibi yazılımlara talep son dönemde arttı; Mural bu yıl bir milyondan fazla aktif kullanıcı edindi.

Bu yazılımlar sayesinde iş arkadaşları ortak bir proje üzerinde beraber çalışabiliyor.

Otonom araçlar

Waymo adlı şirketin ABD'nin Phoenix şehrinde sürücüsüz hareket eden 300 kadar arabası var.

Alphabet şirketinin verdiği destek ile otonom araba sektöründe hızla büyüyen Waymo, hizmetini Phoenix ve ötesine de genişletmeyi planlıyor.

Ekim ayında açılan Waymo One adlı servis dünyada bir ilk durumunda.

Waymo'nun rakibi olan ve General Motors'a bağlı olan Cruise da sürücüsüz araçlarını San Francisco'da deniyor.

Ekim ayında deneme iznini alan Cruise da Waymo gibi halka açık bir hizmet vermeyi amaçlıyor; ancak bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor.

Lyft de denemelerini San Francisco'da yapıyor.

Diğer yandan Uber ise sürücüsüz araç geliştirme planlarından vazgeçti.

Şirket sürücüsüz araç birimini Amazon tarafından desteklenen Aurora Technologies'e sattı.

Bu şirket de yönünü daha çok taksi ve yemek teslimatı hizmetlerine çevirmiş vaziyette.

Çin'de AutoX adlı şirket ise Shenzhen'de sürücüsüz ya da uzaktan kontrol edilen 25 arabayı denemeye aldı.