2021'de Sürdürülebilir Moda Anlayışı Başlıyor!

Moda Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu Niyazi Erdoğan, sürdürülebilir moda anlayışı hakkında bilgi verdi.

Moda Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu Niyazi Erdoğan, sürdürülebilir moda anlayışı hakkında bilgi verdi.

Pandemi sürecinin 2021'de devam edeceğini söyledi. Pandemi'nin moda endüstrisini derinden etkilediğini beraberinde koleksiyon yapılarının da etkileneceğini ifade etti.

Sürdürülebilir moda anlayışının insanlık için kilit nokta olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Süreç ve tüketim açısından insanların daha dikkatli davranması gerekiyor, doğaya ve insana daha saygılı olması gerekiyor"dedi.

Covid-19 sürecinde kaynaklarımızın az ve sağlığın ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirtti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte daha çok sürdürülebilir modayı nasıl yapabiliriz, bu anlayışı nasıl geliştirebileceğiz sorusuna yanıt aramak olacağını söyledi.

Kaynak: Wise.tv