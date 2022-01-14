2021'de sıcaklık, 9 ayda saptı

TÜRKİYE'nin güneyindeki orman yangınları, kuzeyindeki sel felaketleri başta olmak üzere birçok doğal afetin yaşandığı 2021 yılında, iklim değişikliği, hava sıcaklıklarında da etkisini gösterdi. 2021 yılının 9 ayındaki sıcaklıklarda normaline göre artış kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Aralık ortalama sıcaklıkların 1981-2010 normallerine göre kıyaslandığı raporu yayımlandı. Raporda, 2021 yılının 12 ayının hem 2020'ye, hem de normaline göre sıcaklık farklarına yer verildi.