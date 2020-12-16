"2021'de siber saldırılara dikkat"
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"2021'de siber saldırılara dikkat"

16.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:17

Bu yıl yaşanan pandemiyle birlikte dijitalleşme artarken, siber saldırılarda da artış yaşandı.

Bu yıl yaşanan pandemiyle birlikte dijitalleşme artarken, siber saldırılarda da artış yaşandı. Hem bireyleri hem de kurumları tehdit eden siber saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınması için uyarıda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Evden çalışma ve uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapılması, siber güvenlik konusunda önemli riskler getiriyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte birçok alanda dijitalleşmeye gidildi. Ancak birçok kişi ve kurumun dijital sisteme geçmesiyle birlikte siber saldırılarda da belirgin bir artış yaşandı.

2021 yılında hem bireyleri hem de kurumları daha fazla siber tehdit beklediği belirtilirken, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, siber güvenlik stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak önlem alınması gerektiğini söyledi. Erkan, ""Evden çalışma ve uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapılması, siber güvenlik konusunda önemli riskler getiriyor" ifadelerini kullandı. 

SİBER SALDIRILAR 7 GÜN 24 SAAT İZLENİYOR

Maltepe Teknoloji Plaza'da bulunan Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde 7 gün 24 saat olası siber saldırıları takip ettiklerini söyleyen Erkan, "Turkcell olarak müşterilerimizin verilerinin korunması için sunduğumuz hizmetleri sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin siber güvenliği için özel koruma çözümleri üretiyoruz. Dijital Güvenlik Servisi'mizle müşterilerimizin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları önlüyoruz" diye konuştu.

ÜST SEVİYE SİBEL GÜVENLİK HİZMETİ

Özellikle 'oltalama' olarak adlandırılan ve büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunduklarını dile getiren Erkan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak hem kamuya hem de özel şirketlerimize üst seviye siber güvenlik hizmeti veriyoruz. Bu yıl yaşadığımız hızlı dijital dönüşüm 2021'de ivmelenerek artacak. Bu süreci hasarsız atlatabilmek için şirketlerimiz güvenlik stratejilerini gözden geçirmeli, acil durum müdahale planları ve hatta siber tatbikatlar yapmalılar. Bireysel müşterilerimiz de mutlaka cep telefonlarına şifre koymalı, internet bağlantılarını bilmedikleri bir başka cihaz ile paylaşmamalı, dolandırıcılık amaçlı mail ve mesajlara dikkat etmeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini girdikleri sitelerin güvenilirliğini kontrol etmeliler. Ülkemizi siber tehditlerden korumak için kurduğumuz Dijital Güvenlik Servisi'miz ile hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize siber güvenlik konusunda baştan sona hizmet vermeye devam edeceğiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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