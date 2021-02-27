2021'de, orman için 650 bin faydalı böcek üretilecek
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2021'de, orman için 650 bin faydalı böcek üretilecek

27.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:23
2021'de, orman için 650 bin faydalı böcek üretilecek

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarından daha çok tahribata neden olan orman zararlıları ile biyolojik mücadele için 2021 yılında 650 bin adet faydalı böcek üretmeyi hedefliyor.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarından daha çok tahribata neden olan orman zararlıları ile biyolojik mücadele için 2021 yılında 650 bin adet faydalı böcek üretmeyi hedefliyor. 

OGM, ormanların sağlık durumunu takip ederek, zararlı böceklere karşı, doğaya uygun ve orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleye ağırlık veriyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman zararlıları ile mücadele için OGM'nin Türkiye genelindeki tüm birimleri, Ormancılık Araştırma Enstitüleri ve üniversitelerdeki uzman ekiplerle koordineli şekilde çalıştıklarını kaydetti. Karacabey, "Ormanlara arız olan zararlı böcekler ile zamanında ve etkili mücadele yapılmaz ise, yangınlardan daha fazla tahribata yol açabiliyor. O sebeple 'dumansız yangın' olarak nitelendirdiğimiz zararlı böceklere karşı her yıl yaklaşık 250 bin hektarlık alanda mücadele veriyoruz. Her yıl yaklaşık 50 farklı tür zararlı organizmanın ormanlarda oluşturduğu tahribata karşılık, yurt genelindeki 51 adet laboratuvarımızda dört farklı faydalı böcek türü üretilerek biyolojik mücadele kapsamında ormanlara bırakıyoruz" dedi. 

Ormanların gelecek nesillere aktarılabilmesi için durmaksınız mücadele edildiğini kaydeden Karacabey, "2020 yılında 415 bin adet Calosoma sycophanta, 155 bin adet Rhizophagus grandis, 56 bin adet Thanasimus formicarius ve 2 bin adet Torymus sinensis olmak üzere toplamda 628 bin adet faydalı böcek üretilerek ormanlarımıza salındı. 2021 yılında hedefimiz ise 650 bin adet yırtıcı böcek üretmek" diye konuştu.

 


2021'de, orman için 650 bin faydalı böcek üretilecek
2021'de, orman için 650 bin faydalı böcek üretilecek
2021'de, orman için 650 bin faydalı böcek üretilecek
2021'de, orman için 650 bin faydalı böcek üretilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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