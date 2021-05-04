"2021'de mücevher ihracatı 4 milyar doları aşacak"

Geçtiğimiz Mart ayında mücevher ihracatının, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolara yükseldiğini ve Ocak-Mart 2021 döneminde ise bu rakamın yüzde 9 artışla toplam 976 milyon dolar olarak kaydedildiğini belirten Makdis Pırlanta Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya...

Geçtiğimiz Mart ayında mücevher ihracatının, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolara yükseldiğini ve Ocak-Mart 2021 döneminde ise bu rakamın yüzde 9 artışla toplam 976 milyon dolar olarak kaydedildiğini belirten Makdis Pırlanta Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Dede, "Yıl sonunda ihracatın 4 milyar doları aşacağını öngörüyoruz. Yüksek talebin arkasında ülkemizdeki işçilik kalitesi var" dedi.

Makdis Pırlanta'nın incelediği Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2021'in Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artışla yaklaşık 331 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Mart ayında mücevher ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre %48 artışla 340 milyon dolara yükseldi. Ocak-Mart 2021 dönemini kapsayan üç aylık süreçte ise %9 artışla toplam 976 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldığı kaydedildi.

Verilerden hareketle değerlendirmede bulunan Makdis Pırlanta Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Dede, "Türkiye'nin mücevher ihracatı pandeminin de etkisiyle 2020 yılında 2019'a kıyasla yüzde 8,4 düşüş yaşamış ve 3 milyar 758 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Yılın ilk ayından itibaren başlayan bu toparlanma seyrinin yıl boyu devam edeceğini ve 2021 sonunda mücevher ihracatının 4 milyar doları aşacağını öngörüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İŞÇİLİK KALİTESİ, TALEP ARTIŞINDAKİ EN BÜYÜK ETKEN"

En çok ihracat yapılan ülkelere de değinen Yahya Dede, "İncelediğimiz verilerde ilk üç aylık süreçte Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin 1,1 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu görüyoruz. Onu 280 milyon dolarla Irak, 165 milyon dolarla ABD, 99 milyon dolarla Libya ve 88 milyon dolarla Hong Kong takip ediyor. İhracat artışının en fazla olduğu ülkelere baktığımızda ise ilk sırayı %334 artışla yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı dikkat çekiyor. Onu %216 ile Mısır ve %199 ile İsviçre izliyor. Türkiye'nin mücevher sektöründeki işçilik kalitesi, hiç şüphesiz bu talep artışındaki en büyük etken. Sektör olarak temel hedefimiz, dünyaya mal olmuş yeteneğimizden ve kalitemizden ödün vermeden büyümeye yönelik yatırımlar yapmaya devam etmek ve bunu yaparken perakendeye de sırt çevirmemek olmalı" diye konuştu.

20 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYOR

Makdis Pırlanta olarak yalnız toptan pırlanta sektörünün önde gelen bir oyuncusu olmakla kalmadıklarını, üretici kimlikleriyle de öne çıktıklarını belirten Yahya Dede sözlerine şöyle devam etti:

"Mersin mağazalarımızın yanı sıra 81 ilde 100'ü aşkın satış noktamızla hizmet veriyoruz. Mayıs ayında ise İstanbul Kapalıçarşı'da yeni bir merkez binası ve showroom açmaya hazırlanıyoruz. İç pazarda söz sahibi olduğumuz kadar, ihracatta da başta Rusya ve Hollanda'daki toptan satış ofislerimizde olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösteriyor, Avrupa'da sektörün önde gelen şirketleri arasında konumlanıyoruz. Yurt dışı perakende pazarı içinse önemli bir atılım yaparak Katar'da mağaza açmayı planlıyoruz. Ayrıca ihracat hedeflerimiz de her geçen gün büyüyor. Pandemi döneminde yatırımlarımız ve ticaretimiz hiç durmadı, Avrupa'ya 7 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2021'de ihracat hedefimiz 20 milyon dolar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı