"2021'de İlişkiler Daha da Bozulabilir"
09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:50
Washington'da Türkiye'yi yakından takip eden uzmanlardan Max Hoffman, Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkileri konusunda hazırladığı kapsamlı rapordaki tespitlerini ve beklentileri VOA Türkçe'ye anlattı.
Washington'da Türkiye'yi yakından takip eden uzmanlardan Max Hoffman, Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkileri konusunda hazırladığı kapsamlı rapordaki tespitlerini ve beklentileri VOA Türkçe'ye anlattı
Kaynak: DailyMotion.com