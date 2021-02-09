"2021'de İlişkiler Daha da Bozulabilir"
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"2021'de İlişkiler Daha da Bozulabilir"

09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:50

Washington'da Türkiye'yi yakından takip eden uzmanlardan Max Hoffman, Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkileri konusunda hazırladığı kapsamlı rapordaki tespitlerini ve beklentileri VOA Türkçe'ye anlattı.

Washington'da Türkiye'yi yakından takip eden uzmanlardan Max Hoffman, Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkileri konusunda hazırladığı kapsamlı rapordaki tespitlerini ve beklentileri VOA Türkçe'ye anlattı

'2021'de İlişkiler Daha da Bozulabilir'

Kaynak: DailyMotion.com

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