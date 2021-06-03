2021'de hedef, 600 arkeolojik kazı
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2021'de hedef, 600 arkeolojik kazı

2021'de hedef, 600 arkeolojik kazı
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen arkeolojik kazılar, bu yıl kademeli normalleşme ile gelecek hafta başlayacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen arkeolojik kazılar, bu yıl kademeli normalleşme ile gelecek hafta başlayacak. Anadolu'da geçmişin izlerinin ortaya çıkarılması için yapılan arkeolojik kazı ve araştırmaların, 2021 yılında 600'ü bulması hedefleniyor.

2021 yılı arkeolojik kazıları, kademeli normalleşmeye geçilmesi ile birlikte gelecek hafta başlayacak. Yerli ve yabancı bilim heyetleri ile müze müdürlüklerinin başkanlığında sürdürülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları, Türkiye'nin dört bir yanında Covid-19 tedbirleri kapsamında yürütülecek. Anadolu'da geçmişin izlerinin ortaya çıkarılması için yapılan arkeolojik kazı ve araştırmaların, 2021 yılında, 600'ü bulması hedefleniyor. Türk bilim heyetleri tarafından 141, yabancı bilim heyetleri tarafından 31, müze müdürlükleri başkanlığında da 45 olmak üzere 217 arkeolojik kazı çalışması için hazırlıklar tamamlandı. Müze Müdürlükleri Başkanlığı'nda 180 kurtarma kazısı, 15 kamu yatırım alanı kurtarma kazısı ve 60 sondaj kazısı olmak üzere 255 arkeolojik kazı çalışmasının da yapılması öngörülüyor.

64 MİLYON TL BÜTÇEKazı ve araştırma çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu destekleriyle 64 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kazı ve araştırma çalışmaları, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler kapsamında çok kalabalık olmayan ekiplerle maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Kazı evi, laboratuvarlar, çalışma ve yaşam alanları da belirli aralıklarla dezenfekte edilecek.65 ARKEOLOJİK KAZI YIL BOYU SÜRDÜRÜLECEKAnadolu'da geçmişin izlerinin ortaya çıkarılması için düzenlenen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarında 2020 yılında 502 çalışma yapıldı.

Öte yandan 'Arkeolojik Kazıların Yıl Boyu Sürdürülmesi Projesi' kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında bu kapsama alınan 62 arkeolojik kazı çalışmalarına ek olarak 2021 yılında 65 arkeolojik kazı daha bu proje kapsamına alındı. Türk Tarih Kurumu tarafından da bu çalışmalara destek verilecek.


2021'de hedef, 600 arkeolojik kazı
2021'de hedef, 600 arkeolojik kazı
2021'de hedef, 600 arkeolojik kazı
2021'de hedef, 600 arkeolojik kazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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