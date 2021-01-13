2021'de en çok seyahat hayali kurulan destinasyon Berlin oldu
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2021'de en çok seyahat hayali kurulan destinasyon Berlin oldu

13.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:58
2021'de en çok seyahat hayali kurulan destinasyon Berlin oldu

Enuygun verilerine göre, tarihi dokuları ve sanatsal çehresiyle turistlere farklı bir deneyim sunan Berlin, bu yıl en çok seyahat hayali kurulan şehir oldu.

Enuygun verilerine göre, tarihi dokuları ve sanatsal çehresiyle turistlere farklı bir deneyim sunan Berlin, bu yıl en çok seyahat hayali kurulan şehir oldu.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021'in ilk 6 ayı için yurt dışında "Fiyat Alarmı" kurulan şehirlerden yola çıkarak bu yıl en çok seyahat hayali kurulan destinasyonları derledi.

"13 Ocak Hayallerini Gerçekleştirme Günü"nde en çok seyahat hayali kurulan şehirleri paylaşan Enuygun derlemesine göre, bu yıl en çok Berlin'e seyahat etmenin hayali kuruluyor.

Tarihi dokuları ve sanatsal çehresiyle turistlere farklı bir deneyim sunan Berlin, gezginlerin en çok özlediği Avrupa kentleri arasında öne çıkarken, son günlerde salgının en zorlayıcı süreçlerinden birini yaşayan İngiltere'nin başkenti Londra da 2021'de en çok seyahat hayali kurulan şehirler arasında yer alıyor.

2021 seyahatleri için en çok hayal edilen diğer şehirler ise Paris, İkinci Dünya Savaşı'nın izlerini taşıyan Varşova, çok kültürlü sakinleriyle Amsterdam, "Balkanların Paris'i" yakıştırmasıyla tanınan Bükreş, Kuzey Afrika kıtasında öne çıkan, İspanyol ve Fransız esintilerini taşıyan Kazablanka oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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