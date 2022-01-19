2021'de çevreyi kirleten 3 bin 941 tesise 350 milyon TL ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, geçen yıl ülke genelinde yapılan 56 bin 211 çevre denetiminde, mevzuata aykırı hareket ederek doğayı kirleten 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis faaliyetten men edildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, geçen yıl ülke genelinde yapılan 56 bin 211 çevre denetiminde, mevzuata aykırı hareket ederek doğayı kirleten 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis faaliyetten men edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimler sürüyor. Bakanlık, merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü personeli ile birlikte Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetim sonucu çevre ve insan sağlığı açısından faaliyetleri sakıncalı olduğu tespit edilen bazı işletmeler ise faaliyetten men ediliyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri