2021'de 85 bin 118 işlem gerçekleştirdiler - Haberler
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2021'de 85 bin 118 işlem gerçekleştirdiler

2021'de 85 bin 118 işlem gerçekleştirdiler
Habermetre - Haberler | Toplum

2021'i yoğun bir mesai ile tamamlayan Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçede adeta huzuru tesis etmeye devam ediyor.

2021'i yoğun bir mesai ile tamamlayan Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçede adeta huzuru tesis etmeye devam ediyor.

Zabıta ekipleri 2021 yılı boyunca seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından işyeri denetimlerine, pazarcı esnafı denetiminden iş yeri şikayetine kadar toplamda 85 bin 118 kalemde işlem gerçekleştirdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla tamamladığı 2021 yılında vatandaşın huzuru için üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirdi" dedi.

Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru her şeyden önemli Vatandaşın sağlığını tehdit eden, haksız rekabet ortamı oluşturan her türlü faaliyetin karşısında olduklarını ve belediye olarak bu durumu kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizler için vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde. Bunun içinde denetimlerimizi her yıl daha etkin hale getiriyoruz" dedi.

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