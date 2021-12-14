2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı - Haberler
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2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı

2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ankara Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

ANKARA (İHA) - Ankara Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nikah ve düğün sayısında büyük artış yaşandığı Mamak'ta 2021 yılında toplam 2 bin 527 çiftin nikah akdi gerçekleşti.

Mamaklıların her zaman yanında olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, toplumun çekirdeğini ailelerin oluşturduğunu vurgulayarak, "İyi günlerinde kötü günlerinde hemşerilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Gönül Belediyeciği'nin en güzel örneğini sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz. Dünya evine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. - ANKARA

2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı

2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı

2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı

2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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