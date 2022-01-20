"2021'de 1 milyar 546 milyon TL'lik yatırım yapıldı"

KÜTAHYA (İHA) - 2021 yılı yatırımları ile Kütahya'nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çelik'in başkanlığında, koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Vali Ali Çelik, 2021 yılı yatırım programında yer alan 822 kamu yatırım projesinden 429'unun tamamlandığını, 46'sının ihale aşamasında olduğunu, 259 projenin yapımının sürdüğünü söyledi. 2021 yılı projeleri için 2 milyar 292 milyon TL öngörüldüğünü aktaran Vali Çelik, 1 milyar 546 milyon TL harcama yapıldığını belirterek, "Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 67,43'e tekabül ediyor" dedi.

Yatırım programında en büyük payı yüzde 24,91 ile diğer kamu hizmetlerinin aldığını kaydeden Vali Çelik, "Yüzde 20,95 ile ulaştırma, yüzde 16,89 ile konut, yüzde 13 ile madencilik sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla yüzde 8,70 ile eğitim, yüzde 6,30 ile enerji sektörü izliyor" diye konuştu.

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardında sona erdi. - KÜTAHYA