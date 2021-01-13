2021 Dakar Rallisi
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2021 Dakar Rallisi

13.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:51
2021 Dakar Rallisi

2021 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed El Rajhi, motosiklet sınıfında ABD'li Ricky Brabec kazandı.

2021 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed El Rajhi, motosiklet sınıfında ABD'li Ricky Brabec kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Neom ile El-Ula kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 3 dakika 57 saniyelik derecesiyle Overdrive Toyota takımından Suudi Arabistanlı Yazeed El Rajhi elde etti.

Toyota Gazoo'dan Katarlı Nasser El-Attiyah, liderin 2 dakika 4 saniye arkasında ikinci, X-Raid Mini JCW takımından Fransız Stephane Peterhansel??????? ise 2 dakika 53 saniye geride üçüncü oldu.

Onuncu etabın ardından Peterhansel, El-Attiyah'ın 17 dakika 1 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Motosiklette Benavides genel klasmanda liderliğe yükseldi

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec, 3 saat 12 dakika 33 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Brabec'in takım arkadaşı İspanyol Joan Barreda Bort, liderin 3 dakika 15 saniye arkasından ikinci, aynı takımdan Arjantinli Kevin Benavides ise 5 dakika 11 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Kevin Benavides liderliğe, Ricky Brabec ise 51 saniye geriden ikinci sıraya çıktı. Son etabı 11. sırada tamamlayan Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo ise liderlikten üçüncü sıraya düştü.

Dakar Rallisi'nin 11. etabı, El-Ula kenti ile Yanbu limanı arasındaki 511 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak Cuma günü Cidde'de son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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