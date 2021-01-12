2021 Dakar Rallisi

2021 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Neom kentindeki 465 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 50 dakika 27 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini JCW takımından Fransız Stephane Peterhansel??????? elde etti.

Toyota Gazoo'dan Katarlı Nasser Al-Attiyah, liderin 12 dakika arkasında ikinci, Al-Attiyah'ın takım arkadaşı Güney Afrikalı Giniel de Villiers ise 12 dakika 19 saniye geride üçüncü oldu.

Dokuzuncu etabın ardından Peterhansel, Al-Attiyah'ın 17 dakika 50 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Motosiklette Benavides kazandı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Arjantinli Kevin Benavides, 4 saat 49 dakika 15 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Benavides'in takım arkadaşı son şampiyon ABD'li Ricky Brabec, 1 dakika 18 saniye farkla ikinci, aynı takımdan Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo 1 dakika 34 saniye geride üçüncü oldu.

Şilili Florimo, genel klasmanda Benavides'in 11 dakika 24 saniye önünde liderliğini korudu.

Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Neom ile El-Ula kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya