2021 Dakar Rallisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2021 Dakar Rallisi

11.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:13
2021 Dakar Rallisi

2021 Dakar Rallisi'nin sekizinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.

2021 Dakar Rallisi'nin sekizinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, Sakaka ile Neom kentleri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat, 56 dakika, 56 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.

X-Raid Mini JCW'den İspanyol Carlos Sainz 52 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Fransız Stephane Peterhansel ise bitiş çizgisini liderin 3 dakika 3 saniye ardından geçerek üçüncü oldu.

Sekizinci etabın ardından Peterhansel, 2011, 2015 ve 2019 yılları şampiyonu Nasser Al-Attiyah'ın 4 dakika 50 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Motosiklet kategorisinde birinci Florimo

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, 3 saat, 8 dakika, 40 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price, 1 dakika 5 saniye farkla ikinci, Florimo'nun takım arkadaşı son şampiyon ABD'li Ricky Brabec ise liderin 2 dakika 50 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sekizinci etabı kazanan Şilili Florimo, genel klasmanda da Avustralyalı Price'ın 1 dakika 6 saniye önünde liderliğini koruyor.

Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabı, Neom kentindeki 465 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Kanye West Hande Erçel Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 Dakar Rallisi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:17:45. #1.15#
title