2021 Dakar Rallisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2021 Dakar Rallisi

10.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:14
2021 Dakar Rallisi

2021 Dakar Rallisi'nin yedinci etabını, otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi, motosiklet sınıfında ABD'li Ricky Brabec kazandı.

2021 Dakar Rallisi'nin yedinci etabını, otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi, motosiklet sınıfında ABD'li Ricky Brabec kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin yedinci etabı, Ha'il ile Sakaka kentleri arasındaki 453 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat, 21 dakika, 59 saniyelik derecesiyle Overdrive Toyota takımından Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi elde etti.

X-Raid Mini JCW'den Fransız Stephane Peterhansel 48 saniye farkla ikinci, Peterhansel'in takım arkadaşı Carlos Sainz 1 dakika 15 saniye farkla üçüncü oldu.

Yedinci etabın ardından Peterhansel, Toyota Gazoo takımından Nasser Al-Attiyah'ın 7 dakika 53 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Etabın galibi son şampiyon Brabec

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından son şampiyon ABD'li Ricky Brabec, 4 saat, 37 dakika, 44 saniyede bitirdiği yedinci etapta birinciliğe ulaştı.

Brabec'in takım arkadaşı Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, 2 dakika 7 saniye farkla ikinci, BAS Dakar KTM'nin ABD'li sürücüsü Skyler Howes ise liderin 2 dakika 19 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Genel klasmanda Şilili Florimo, Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price'ın bir saniye önünde lider durumda.

Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, Sakaka ile Neom kentleri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Fikri Sağlar Fahrettin Koca
Magazin Kanye West Özge Özder Prens William Murat Dalkılıç
Spor Gökhan Gönül Samet Aybaba Emre Taşdemir Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 Dakar Rallisi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 15:17:19. #1.15#
title