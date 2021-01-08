2021 Dakar Rallisi
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2021 Dakar Rallisi

08.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:23
2021 Dakar Rallisi

2021 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında vatandaşı??????? Joan Barreda Bort kazandı.

2021 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında vatandaşı??????? Joan Barreda Bort kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Al Quaisumah ile Ha'il kentleri arasındaki 347 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 38 dakika 27 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini JCW takımından son şampiyon İspanyol Carlos Sainz elde etti.

Overdrive Toyota'dan Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi 4 dakika 3 saniye farkla ikinci, Toyota Gazoo'dan Katarlı Nasser Al-Attiyah ise 7 dakika 16 saniye farkla üçüncü oldu.

Altıncı etabın ardından İspanyol Sainz, Rajhi'nin 4 dakika 3 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.

Motosiklette Barreda Bort kazandı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Joan Barreda Bort, 3 saat 45 dakika 27 saniyede bitirdiği altıncı etapta birinciliğe ulaştı.

Monster Energy Yamaha'dan Botsvanalı Ross Branch, liderin 13 saniye arkasında ikinci, KTM Factory'den Avustralyalı Daniel Sanders ise 53 saniye geride üçüncü oldu.

Genel klasmanda İspanyol Barreda Bort, Branch'ın 13 saniye önünde zirveye yerleşti.

Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Ha'il ile Sakaka kentleri arasındaki 471 kilometrelik parkurda 10 Ocak'ta düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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