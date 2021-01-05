2021 Dakar Rallisi
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2021 Dakar Rallisi

05.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:16
2021 Dakar Rallisi

2021 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

2021 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Wadi Al Dawasir kentindeki 403 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 17 dakika 39 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Nasser Al-Attiyah elde etti.

Al-Attiyah'ın takım arkadaşı Güney Afrikalı Henk Lategan, Katarlı pilotun 2 dakika 27 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 4 dakika 5 saniye gerisindeki X-Raid Mini JCW'den Fransız Stephane Peterhansel üçüncü sırayı aldı.

Üçüncü etabın ardından Peterhansel, Al-Attiyah'ın 5 dakika 9 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Price kazandı, Howes lider oldu

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price, 3 saat 33 dakika 23 saniyede bitirdiği üçüncü etapta birinciliğe ulaştı.

Monster Energy Honda'dan Arjantinli Kevin Benavides, liderin 1 dakika 16 saniye arkasında ikinci, Price'ın takım arkadaşı Avusturyalı Matthias Walkner ise 2 dakika 36 saniye geride üçüncü oldu.

Genel klasmanda BAS Dakar KTM'nin ABD'li sürücüsü Skyler Howes, Benavides'in 33 saniye önünde zirveye çıktı.

Dakar Rallisi'nin dördüncü etabı, Wadi Al Dawasir ile Riyad kentleri arasındaki 337 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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