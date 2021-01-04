2021 Dakar Rallisi
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2021 Dakar Rallisi

04.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:35
2021 Dakar Rallisi

2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Bisha ile Wadi Al Dawasir kentleri arasındaki 457 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 3 dakika 14 saniyelik derecesiyle rallide 3 şampiyonluğu bulunan Toyota Gazoo takımından Nasser Al-Attiyah elde etti.

Yedi kez şampiyonluk yaşayan Fransız Stephane Peterhansel, Al-Attiyah'ın 2 dakika 35 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 9 dakika 17 saniye gerisindeki son şampiyon İspanyol Carlos Sainz üçüncü sırayı aldı.

İkinci etabın ardından Peterhansel, Sainz'ın 6 dakika 37 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.

Barreda Bort liderliği ele geçirdi

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Joan Barreda Bort, 4 saat 17 dakika 56 saniyede bitirdiği ikinci etapta birinciliğe ulaştı.

Son şampiyon ABD'li Ricky Brabec, takım arkadaşı Barreda Bort'un 3 dakika 55 saniye arkasında ikinci, Rockstar Energy Husqvarna ekibinden Şilili Pablo Quintanilla ise liderin 6 dakika 2 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Genel klasmanda Barreda Bort, Brabec'in 6 dakika 23 saniye önünde zirveye çıktı.

Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Wadi Al Dawasir kentindeki 403 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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