2021 CEV yarı final ve final maçları nerede oynanıyor? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalleri hangi ülkede?

Yarı final maçlarına az bir süre kala 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası nerede oynanıyor? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final ve final maçları hangi ülkede olacak? merak edildi. İşte turnuvanın yerleri!

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yerleri nerede olacak. Turnuva finalleri hangi ülkede?

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Türkiye - Polonya : 31 Ağustos Salı günü oynanacak.

Sırbistan - Fransa : 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

İsveç - Hollanda : 31 Ağustos Salı günü oynanacak.

İtalya - Rusya : 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

2021 CEV YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Turnuvanın yarı final ve final maçları Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacaktır. Yarı final maçları da burada oynanacak. Final maçı da aynı şekilde bu ülkede oynanacaktır.