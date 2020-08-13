2021 CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu Bu sezon CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Arkas, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de VakıfBank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe doğrudan grup etabında yer alacak.

Bu sezon CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Arkas, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de VakıfBank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe doğrudan grup etabında yer alacak.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde 36 (18 takım seri başı, 18 takım ön eleme), kadınlarda ise 29 (17 takım seri başı, 12 takım ön eleme) takım mücadele edecek.

20 takımın 4'erli 5 grup halinde yer alacağı 2021 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar; 17-19 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak. Grup aşaması ise; 10 Şubat 2021 tarihinde oynanacak karşılaşmalar ile sona erecek. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek.

20 takımın 4'erli 5 grup halinde yer alacağı 2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçlar; 10-12 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak. Grup aşaması ise; 9 Şubat 2021 tarihinde oynanacak maçlarla ile sona erecek. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura çıkacak.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekimi, 21 Ağustos'ta Lüksemburg'da yapılacak.

Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Arkas doğrudan grup etabında mücadele edecek. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe doğrudan grup etabında yer alacak.

(İHA)

Kaynak: İHA